“A spasso con i nostri amici a 4 zampe” a Donato

L’Associazione Culturale “Rina Valé” organizza: “A spasso con i nostri amici a 4 zampe”, passeggiata educativa e divertente per tutti, nell’ambito della rassegna: “Tanti modi per stare bene insieme”.

Il ritrovo avrà luogo nell’area antistante il distributore Q8 di Donato, domenica 11 dicembre, dalle 14,30 in poi, per spostarsi verso le Rive di Donato.

Per informazioni contattare il numero 3388723388. Prenotazione obbligatoria anche via WhatsApp.

La passeggiata sarà curata da Eleonora Lucente del Centro Cinofilo di Lessolo: “Fedele Dog Trainer Asd", Associazione Sportiva Dilettantistica.

Attraverso "dialoghi in cammino", durante il percorso si intrecceranno dinamiche emozionanti e coinvolgenti per i proprietari e i loro cani. La breve passeggiata, di 2 km circa, lungo un percorso senza auto, arriverà alla chiesetta della Bosa con grande prato adiacente. Verranno svolte prove di condotta al guinzaglio, ubbidienza e ricerca per ogni cane partecipante.

I cani verranno seguiti dall'istruttrice in mezzo al verde e riceveranno le basi di una buona condotta. Il proprietario imparerà come riconoscere le abilità comunicative del proprio animale: base di ascolto per soddisfare le loro esigenze ed avere una vita serena all’interno del nucleo familiare. Saranno graditi cani di ogni razza e grandezza, capaci di convivere con i loro simili per una buona riuscita dell'evento. Dalle 17 in poi, merenda sinoira, in compagnia dei cani, presso il ristorante Ca' d'Jolanda a Donato

Ad ogni famiglia partecipante verrà consegnato un gadget. L’educatore e istruttore cinofilo Eleonora Lucente è responsabile nazionale e giudice della Federazione Italiana Sport Cinofili, gestisce la preparazione e l'avviamento dei cani da ricerca persone in superficie e su macerie oltre a essere formatore nazionale del settore cinofilia.

L’istruttore è specializzato in progetti di "impronta urbana" e sport, direttamente svolti in natura e finalizzati alla preparazione di una corretta gestione del cane in ogni contesto: naturale o urbano-cittadino. Svolge la sua attività anche attraverso passeggiate e trekking.