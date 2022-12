Zeta Esse Ti, ancora una sconfitta

Un passo indietro di qualche giorno, mentre la squadra è già al lavoro per preparare il match in programma domenica alle 20 al Forum contro. Quarta sconfitta consecutiva per lo Zeta Esse Ti: nel match giocato sabato sera in trasferta a Serravalle la squadra di coach Corrado Boschetti ha ceduto nettamente 46-64 contro i padroni di casa, trascinati dalla coppia Andrea e Pietro Danna, vecchie conoscenze della pallacanestro biellese.

La partita

Teens ancora una volta in emergenza: nemmeno il tempo di festeggiare il rientro di capitan Maffeo, subito in doppia-doppia con 10 punti e 13 rimbalzi, che Biella perde Nicolò cerri, miglior marcatore della squadra con oltre 18 punti di media a partita. Un'assenza troppo pesante da assorbire per una squadra che non ha alternative all'altezza nella metà campo difensiva. Una sfortuna alla quale si è aggiuno l'infortunio occorso dopo pochi minuti a Zacarias Bertoglio, vittima di una ginocchiata fortuita a una coscia.

Il Teens gioca un eccellente primo quarto, chiuso avanti 18-15, regge ancora nel secondo, andando sotto 24-32, ma sprofonda nel terzo, subendo un parziale di 24-14 che chiude la contesa.

Si salvano solo Maffeo, 15 di valutazione in 30 minuti e Zimonjic, 10 punti, 5 rimbalzi ma out per 5 falli dopo 25 minuti sul parquet.

Nonostante il ko coach Corrado Boschetti non perde l'ottimismo: «Non eravamo certo nelle condizioni più adatte per affrontare un avversario del livello e dell'esperienza di Savigliano. Nonostante questo abbiamo giocato alla pari per 20 minuti, senza poi riuscire a trovare antidoti alle folate offensive dei fratelli Danna. Non ci resta che continuare a lavorare con fiducia, sperando di poter riavere al più presto Cerri, un giocatore indispensabile per i nostri equilibri e per la competitività della squadra».

TabellinoAmatori Savigliano-Zeta Esse Ti Teens Basket Biella 64-46 (15-18, 32-24, 56-38.Biella. Brusasca 4, Lavino 2, Pereira 2, Maffeo 15, Caroli 3, Coppa, Cena 9, Zimonjic 10, Bertoglio, Bona, Angelino, Cerri n.e..

Allenatore: Corrado Boschetti. Savigliano. Danna A. 11, Danna P. 10, Carena, Baruzzo 13, Grezda ne, Maccario 8, Raviola 1, Giorsino 6, Agbodan, Biga, Rosso 8, Gioda 7. Allenatore: Arioli.