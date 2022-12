Pallanuoto: In Sport Dynamic Biella concede il bis, anche Treviglio è ko

Due su due per il team In Sport Dynamic Biella partecipante al campionato Master Over 22 di serie C PallaNuotoItalia. La squadra allenata daltecnico-giocatore Luca Casanova, sostituito nell'occasione da Stefano Massaro, ha sconfitto 10-6 il Waterpolo Treviglio, match giocatodomenica pomeriggio nella piscina avversaria di Treviglio. Migliori marcatori dell'incontro sono stati Jonas Bertazzo e Lorenzo Fentini con 5 reti a testa.

Questo il roster In Sport Dynamic Biella: Jonas Bertazzo (3), Stefano Massaro, Luca Cremonesi, Andrea Chiorboli (1), Francesco Filoni, Lorenzo Fentini (3), Matteo Negri (1), Nicola Perotto, GabrieleBlotto (1), Tommy Selicati, Jonas Bertazzo (3), Lorenzo Imarisio, Andrea Blotto (1).

Prossimo match in programma domenica 18 dicembre alle 10.45 contro Pallanuoto Quanta Club nella piscina di Treviglio.