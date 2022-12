Giornata importante oggi giovedì 8 dicembre, per Alberto Gilardino, l’ex attaccante della Fiorentina.

Il calciatore biellese, oggi ha fatto il suo esordio sulla panchina del Genoa al posto di Blessin.

Per Gilardino è la terza avventura su una panchina professionistica: nel 2019/2020 aveva guidato la Pro Vercelli e nella prima parte della stagione 2021/2022 il Siena in serie C.