Biella Motor Team chiude la stagione agonistica con il sorriso

La scuderia Biella Motor Team chiude con il sorriso la sua stagione agonistica grazie ai risultati ottenuti nello scorso week end.

Il sodalizio era presente a Moncalvo, in provincia di Asti, centro nevralgico del rally Colli del Monferrato e del Moscato, ultimo appuntamento del calendario piemontese dove ha festeggiato la trentesima piazza assoluta, ma soprattutto la vittoria in classe N2, per il navigatore Andrea Viola che leggeva le note ad Alessio Bordignon con un’inconsueta Honda Civic.

Non è andata altrettanto bene al navigatore Alessandro Rappoldi, al via in classe Rally5 con una Renault Clio al fianco di Giacomo Alice, che è stato costretto al ritiro sull’ultima prova speciale della gara.

Buone notizie anche dal circuito di Castelletto di Branduzzo (Pavia) che ha ospitato la seconda edizione del Pavia Rally Circuit. Nella gara storica la Biella Motor Team ha portato a casa un ottimo secondo posto assoluto con la Porsche 911 di Franco Vasino e Paolo Ferraris.