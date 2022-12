Biella 4 Racing, dopo uno sfortunato Monferrato si va al Veneto

Si è concluso con una beffa a cinquecento metri dalla fine dell’ultima prova speciale il 25° Rally Colli del Monferrato e del Moscato per i portacolori Biella 4 Racing Luca Colongo e Fabrizio Rizzo, che hanno visto la loro Renault Clio Williams subire una rottura che non gli ha più permesso di poter compiere il breve tragitto verso il successo di classe fra le vetture N3.

“Purtroppo le gare sono anche questo”, commenta Luca Colongo, “dopo una giornata corsa su strade veramente difficili a causa dell’abbondante pioggia del sabato e del primo mattino di domenica, dove avevamo tenuto un passo regolare con il solo obiettivo di arrivare, evitando rischi inutili, la nostra Clio ha detto stop a cinquecento metri dall’ultimo fine prova, che poi non era altro che a cinquecento metri dalla pedana d’arrivo. Una vera beffa. Da parte nostra resta la consapevolezza di aver condotto una gara senza sbavature, inferiore alle nostre possibilità ma così doveva essere in questa occasione, e la tattica ci stava premiando. Peccato. Un grosso ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito in gara e supportato con il loro tifo, proveremo a rifarci alla prossima occasione”.

Sarà invece in gara questo fine settimana il navigatore B4R Roberto Barbera, che detterà le note a Simone Borlotti in occasione del 1° Rally del Veneto, gara riservata alle auto storiche, a bordo della tradizionale Fiat 127 gruppo 2 griffata X Rally Team. Ad attenderli 66,28 chilometri di tratti cronometrati, a cui aggiungere 116,20 di trasferimenti, per un totale di 182,48 chilometri di gara. Sei le prove speciali in programma, tre da ripetersi due volte. “Partiamo da terzi in classifica nel campionato 127”, racconta Roberto Barbera, “ed affrontiamo questo rally con l’obiettivo di conservare almeno questa posizione. Non sarà semplice, il percorso di gara sarà impegnativo anche stando alle condizioni meteo avverse che si preannunciano per i giorni di corsa, ma noi ci proviamo e ce la metteremo tutta, sfidando una concorrenza sicuramente agguerrita”.