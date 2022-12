Balcone del Biellese Trail: Niccolo' Biazzetti, Rosa Orlarej, Alessandro Ferrarotti e Marta Menditto nell'albo d'oro

Balcone del Biellese Trail, 8ª edizione (leggi qui Oggi 8 dicembre, 8ª edizione), ecco i migliori:

TRAIL LUNGO

Sul percorso di 19 chilometri con ben 1000 metri di dislivello, vittoria in casa per Alessandro Ferrarotti (Climb Runners), uno dei tanti volontari del gruppo GAC Pettinengo: ha chiuso con il tempo di 1h23'52" precedendo Gianfranco Cucco (Alfieri Asti, 1h26'59") e Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo, 1h33'10").

Tra le donne successo di Marta Menditto (Atl. Alessandria) in 1h50'54", davanti a Angelica Bernardi (Climb Runners, 1h51'29") e a Irene Corniati (Trail Monte Casto, 1h54'49"). Grazie all'apporto dei partner Menabrea, Lauretana, Patti, Sergent Major, Mazzia Cristian Serramenti, Sfilacciatura di Verrone, MA Service, Botalla Formaggi, Eurometallica, MartinOttica e Foto, Fabbro Andrea Ramella Bon, DP...am abbigliamento Biella sono stati premiati i primi tre assoluti e i primi tre di ognuna delle categorie d'età previste.

TRAIL CORTO

Sulla distanza di 8 chilometri con 400 metri di dislivello positivo vittoria per Niccolò Biazzetti dell'Atletica Monterosa Fogu Arnad che così bissa il successo della passata edizione: ha tagliato il traguardo con il tempo di 33'40", precedendo Federico Poletti (Fulgor Prato Sesia, 36'11") e Giovanni Tornielli (Podistica Peralto Genova, 38'29").

Tra le donne, invece, primo posto per Rosa Orlarej (Podistica Dora Baltea) con il tempo di 46'13". Seconda al traguardo Gaia Cendron (52'23") che però non è salita sul podio in quanto atleta non tesserata (la gara era aperta anche ai non competitivi in possesso di certificato medico, come da indicazioni Fidal). Dunque seconda posizione ufficiale per Stefania Campitelli (Pietro Micca Biella Running, 52'49") e terza per Rosella Duoccio (Gaglianico 74, 53'02"). Anche nel “corto” premi per i primi tre assoluti e di categoria.

L'ALBO D'ORO

K8 maschile2 vittorie: Alessandro Mello Rella (2015 e 2016), Niccolò Biazzetti (2021 e 2022).1 vittoria: Andrea Nicolo (2014), Jacopo Musso (2017), Alessandro Pisani (2018), Matteo Biolcati Rinaldi (2019).

K8 femminile2 vittorie: Barbara Merlo (2014 e 2017).1 vittoria: Elisa Travaglini (2015), Marica Mainelli (2016), Angelica Bernardi (2018), Milena Foglio Stobbia (2019), Monica Moia (2021), Rosa Orlarej (2022).

K21 maschile4 vittorie: Enzo Mersi (2014, 2015, 2016 e 2017).1 vittoria: Mattia Bertoncini (2018), Massimiliano Barbero Piantino (2019), Francesco Nicola (2021), Alessandro Ferrarotti (2022).

K21 femminile2 vittorie: Katarzyna Kuzminska (2014 e 2015).1 vittoria: Marcella Belletti (2016), Debhora Li Sacchi (2017), Marica Mainelli (2018), Natalie Francesca White (2019), Elena Platini (2021), Marta Menditto (2022).

K37 maschile1 vittoria: Ivan Camurri (2017), Cristian Minoggio (2018), Alessandro Ferrarotti (2019).

K37 femminile 1 vittoria: Monica Moia (2017), Barbara Negrari (2018).

La classifica completa e gli ordini di arrivo

https://newsbiella.esprimo.com/fileadmin/archivio/newsbiella/box/home/Cornici/8__Il_Balcone_del_Biellese_-_Ordini_di_Arrivo_K8_e_K21.pdf