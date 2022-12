Fondazione Egri Danza, Gala di Natale all'Erios

FONDAZIONE EGRI per la DANZA diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco presenta GALA DI NATALE

Venerdì 9 dicembre alle ore 21, ultima data in programma per il 2022, con la Fondazione Egri per la Danza che ha scelto di celebrare le festività con un gala di danza Natalizio dedicato al pubblico del territorio Biellese.

Sede dell’appuntamento sarà, come di consueto, il Teatro Erios di Vigliano (Via Quintino Sella 57) che dal mese di ottobre ha già ospitato alcuni spettacoli della RASSEGNA INTERSCAMBI COREOGRAFICI.

Un ricco cartellone in cui si intrecciano le produzioni della Compagnia EgriBiancoDanza con spettacoli di prestigiose Compagnie ospiti nazionali e internazionali, tutte accomunate dalla condivisione degli stessi valori culturali ed artistici sia dal punto di vista della produzione coreografica sia sul versante della formazione con appuntamenti appositamente pensati per coinvolgere il pubblico e le scuole.

Sul palcoscenico, oltre alla Compagnia EgriBiancoDanza, ci saranno le scuole di danza del territorio che ormai da anni collaborano alla RASSEGNA INTERSCAMBI COREOGRAFICI e il corso di alta formazione AFED.

L’alta formazione AFED sarà sul palco con due balletti, AMOR DI MUNDO che ha aperto la rassegna con EgriBiancoDanza e CONNESSIONI IMPREVEDIBILI creazione del giovane coreografo e danzatore Cristian Magurano che ha creato l’opera per la Vetrina Giovani Autori SHOWCASE della Fondazione Egri mentre la Compagnia proporrà un duetto estratto dallo spettacolo APPARIZIONI.

Un importante spazio della serata sarà poi dedicato alla partecipazione delle scuole di danza quali L’Arabesque, Opificiodellarte - prodotti espressivi e Dance4 che porteranno sul palco del Teatro Erios i loro corsi di formazione di alto livello. La loro presenza rappresenta un punto cardine della progettualità su cui la Fondazione, da alcuni anni, ha investito grandi energie con proposte formative sviluppate attraverso workshop rivolti a giovani danzatori realizzati con tutti gli artisti ospitati e con lo staff della Fondazione stessa.

Lo spettacolo del Gala sarà preceduto alle ore 20.15 dall’incontro Professione Spettatore la conferenza che ormai accompagna ogni spettacolo della Rassegna con l’obiettivo di portare il pubblico verso una maggiore comprensione della danza attraverso un’analisi condivisa con artisti e coreografi.

AFED (Alta Formazione Egri Danza)

AMOR DI MUNDO Cesaria Evora, cantante di Capo Verde recentemente scomparsa, è stata da sempre ambasciatrice della sua poverissima terra. Un’artista che attraverso il canto parlava di speranza, amore e un futuro migliore, con musiche solari, malinconiche, morbide e divertenti, che mescolano il fado portoghese alle percussioni africane. In un periodo di grande incertezza, Raphael Bianco ha voluto utilizzare la voce e l’anima di un popolo povero, ma pieno di speranza, per fare sua l’idea di amore del mondo e della vita. Il balletto “Amor di mundo”, che trae il proprio titolo da una delle canzoni, è una danza dedicata alla gioia della vita e alla speranza di una nuova era felice.

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Musica: Cesaria Evora

Danzatori: Alice Carello, Diana Costantino, Chiara Esposito, Elena Tonelli, Giada Zilio.

CONNESSIONI IMPREVEDIBILI “Ogni persona che passa nella nostra vita é unica. Sempre lascia un po' di se e si porta via un po' di noi. [...] Questa è la più grande responsabilità della nostra vita e la prova evidente che due anime non si incontrano per caso.” J. L. Borges

Coreografia: Cristian Magurano Musica: Kraftwerk

DANZATORI: Alice Carello, Diana Costantino, Chiara Esposito, Elena Tonelli, Giada Zilio.

COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA

APPARIZIONE #4 (estratto da APPARIZIONI)

In questa occasione EgriBiancoDanza propone un duetto presente nello spettacolo APPARIZIONI, una serata che è una riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile. Qual è il limite fra realtà e irrealtà? In questa occasione ho voluto una danza priva di narrazione, ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi, ma forse, proprio per questo motivo, in grado di stimolare diverse riflessioni e emozioni negli spettatori.

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Danzatori: Maela Boltri, Cristian Magurano

Fondazione Egri per la Danza

20 anni di diffusione della danza La Fondazione Egri per la Danza, istituita nel 1998 continua e sviluppa l’attività intrapresa fin dal 1953 dal Centro di Studio della Danza, creato da Susanna Egri: un polo per lo studio, la creazione e la valorizzazione della Danza. La Fondazione Egri per la Danza opera sul piano culturale, sociale e formativo, fra gli scopi statutari principali ci sono: produrre grazie alla presenza della Compagnia EgriBiancoDanza, incentivare l’insegnamento dell’arte della danza attraverso la Scuola di Danza Susanna Egri ed AFED (Alta Formazione Egri Danza) e promuovere la danza attraverso l’attività di programmazione. In occasione dei 20 anni di attività di programmazione la Fondazione sceglie per la stagione 2022/2023 di incentivare e consolidare pratiche percorse negli ultimi anni e di creare un calendario suddiviso secondo i seguenti obiettivi: inclusione sociale, nuove dinamiche di partecipazione del pubblico, abitare nuovi spazi e valorizzarli, far conoscere la danza ospitando compagnie nazionali ed internazionali di rilievo oltre alla Compagnia EgriBiancoDanza.

Presidente: Susanna Egri

Vice-presidente: Raphael Bianco

Coordinamento generale: Elena Rolla

Segreteria di produzione: Matteo Ravelli

Responsabile logistica: Vincenzo Galano

Direttore tecnico: Enzo Galia

Responsabile allestimenti: Melissa Boltri

Responsabile comunicazione: Vincenzo Criniti

Ufficio stampa: Cristina Negri

Programmazione e relazioni esterne: Erica Anselmetti