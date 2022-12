In migliaia alla marcia No Tav da Bussoleno a San Didero: "Opera inutile". Momenti di tensione con la polizia

Nel giorno in cui in territorio francese sono partiti gli scavi del tunnel di base del progetto alta velocità, in migliaia si sono ritrovati in Valle di Susa per prendere parte al corteo organizzato dai No Tav.

In marcia da Bussoleno a San Didero

Attivisti e simpatizzanti si sono ritrovati a Bussoleno per dare vita a una marcia fino a San Didero. L'iniziativa è stata presa, come da alcuni anni a questa parte, l'8 dicembre, data che il movimento carica di contenuti simbolici: nello stesso giorno del 2005 una manifestazione No Tav portò alla "riconquista" di un terreno a Venaus in cui doveva sorgere un cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione. Il corteo è aperto dallo striscione "C'eravamo, ci siamo, ci saremo".