Trovato ubriaco in sella alla bici a Masserano, finisce in ospedale: 59enne rischia una denuncia

Rischia una denuncia l'uomo trovato in sella alla sua bici completamente ubriaco. È successo ieri sera, intorno alle 21, lungo la Provinciale di San Giacomo di Masserano: a notare la strana andatura del ciclista alcuni automobilisti in transito che hanno subito lanciato l'allarme.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il 59enne di Biella in ospedale per gli accertamenti di rito. Ora, molto probabilmente, verrà deferito per guida in stato di ebbrezza.