E' stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi giovedì 8 dicembre in Valle Cervo, per la messa in sicurezza in un punto lungo la Sp 115.

Nel Comune di Quittengo una porzione di terreno è caduta lungo la strada, e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la sua messa in sicurezza.

I tecnici della Provincia hanno poi provveduto a chiamare una ditta per la rimozione della massa franosa e il ripristino della viabilità.