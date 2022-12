Biella, tentata truffa aggravata in concorso, individuato l'autore

Ieri, mercoledì 7 dicembre 2022, a Biella, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di accertamenti, riscontri ed indagini avviate a seguito di denuncia-querela presentata da uomo 64enne di Biella, hanno deferito in stato di libertà un pregiudicato 18enne residente nel torinese.

Il ragazzo, in concorso con altro autore in fase d’identificazione, nel pomeriggio del 23 novembre 2022, in via Modugno, all'interno dell'area di servizio “Enercoop”, alla guida della propria autovettura con targa di nazionalità straniera, al fine di ottenere un ingiusto risarcimento in denaro contante, ha simulato una lieve collisione con un'autovettura di proprietà e condotta dalla persona che ha in seguito sporto denuncia, creando falsamente dei segni che tracciava con un pezzo di gesso sul paraurti posteriore del veicolo, per suffragarne il patito danneggiamento, non portando tuttavia a compimento il proprio proposito, poiché la persona offesa si è resa disponibile alla sola compilazione del previsto modello di constatazione amichevole d'incidente e non di altra forma risarcitoria, inducendo l'autore a desistere ed allontanarsi.