Zumaglia, i bambini hanno acceso l'albero di Natale

“Aspettando il Natale” nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 dicembre, a Zumaglia dove i bambini sono stati invitati a partecipare all’accensione delle luci dell’albero accanto al Municipio, e delle luminarie installate per le vie del paese, con pacchi e gnomi e con una merenda natalizia.

Questa è una delle tante attività che, con entusiasmo e tenacia, il Comune di Zumaglia sta portando avanti con le scuole.

Lo scorso weekend Zumaglia è stata infatti “sportello” attivo per la Banca del Giocattolo”.

E, martedì 6 dicembre, il Maresciallo dei Carabinieri di Bioglio, Remy Di Ronco, insieme al suo vice, ha tenuto un incontro intitolato “Cultura della Legalità” alla Scuola Primaria di Zumaglia, richiesto dall'Amministrazione al fine di educare i bambini al corretto uso di cartelli stradali, strade e regole di sicurezza stradale e comportamento degli utenti.

“I Carabinieri - dice l'Assessore e Vice Sindaco Valeria Celli - si sono prestati con entusiasmo a questa particolare “lezione”, che si è svolta in aula con l’ausilio di filmati multimediali. Il loro intervento ha destato l'interesse sia dei bambini grandi sia di quelli più piccoli. Il Maresciallo Di Ronco si è approcciato con la sua abituale professionalità affascinando tutti con esempi concreti. Gli alunni hanno posto molte domande soprattutto quando hanno potuto avvicinarsi alla volante e vedere tutte le strumentazioni utilizzate durante le pattuglie sul territorio. I nostri bambini sono stati anche invitati a visitare la sede operativa di Cossato dell’arma dei Carabinieri. All’incontro è stato invitato anche il Preside dell’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese, professor Enrico Martinelli, che si è dimostrato molto partecipe”.

Quello con i Carabinieri è stato il primo di una serie di appuntamenti in cui i bambini conosceranno altri corpi speciali che operano sul territorio. “L’Amministrazione, - spiega il Vice Sindaco - in accordo con le maestre, ha deciso di promuovere questo tipo di attività didattica, come ad esempio l’AIB che da sempre collabora con Zumaglia. Le scuole sono importantissime in un paese piccolo come il nostro, quindi siamo attenti a rispondere alle esigenze di tutti e crediamo molto nelle nostre scuole, nelle educatrici, nelle insegnanti e nel personale che collabora a far funzionare la scuola“.

“Abbiamo inoltre intenzione – aggiunge il Sindaco Edoardo De Faveri – di contattare un ingegnere di Zumaglia per insegnare ai bambini le costruzioni. Ci tengo veramente a ringraziare e complimentarmi con il Vice Sindaco Valeria Celli per l’impegno, la passione e la tenacia con cui questo anno ha coinvolto le scuole e per le famiglie di Zumaglia in un percorso di crescita comune. Ha fatto veramente qualcosa straordinario”.

In tema scuola, la settimana prossima a Zumaglia sarà tempo di riunioni informative per presentare il progetto didattico-educativo ed illustrare i servizi integrativi gestiti dal Comune a sostegno dei genitori (mensa interna, trasporto scuolabus, pre e doposcuola). Lunedì 12 dicembre, alle 17:30, per la Scuola dell’Infanzia, e mercoledì 14 alle 18.30 per la Primaria.

Infine, sabato 14 gennaio 2023 si terrà l’Open day. “Vi aspettiamo all'Open Day – dichiara Valeria Celli - con i vostri bambini dalle 9 alle 12 per visitare le scuole e svolgere un’attività insieme”