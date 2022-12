Alzheimer, on line l'indagine nazionale per i familiari

I familiari di persone con demenza affrontano quotidianamente problematiche sul piano organizzativo, della salute, economico e sociale. Inoltre costituiscono un punto di osservazione privilegiato, e un fattore di conoscenza fondamentale del contesto, spesso problematico, che ha al centro il loro caro.

Appare perciò necessario che il nostro sistema socio-sanitario ottimizzi il percorso di presa in carico di queste persone, a partire da una riflessione sulle problematiche che si riscontrano in tutto l'iter di cura, e con lo sviluppo di nuove azioni di sostegno in favore dei pazienti e dei loro familiari.

Per questo motivo, il Coordinamento delle Associazioni Alzheimer Piemontesi, di cui AIMA Biella è parte, invita i familiari di persone con demenza a partecipare all'indagine nazionale che è promossa dall'Istituto Superiore di Sanità e da Alzheimer Uniti.

Per partecipare è necessario compilare un questionario online, del tutto anonimo, al link www.famiglie.demenze.it .