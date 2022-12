Terra della Lana a Bruxelles: è stata ufficialmente ritirata la bandiera

Il 6 dicembre, una folta delegazione della Comunità Europea dello Sport 2023 ‘Terra della Lana Sport – Benessere – Turismo – Moda’ guidata dal Sindaco di Biella Claudio Corradino è stata accolta al Parlamento Europeo di Bruxelles dove sono state consegnate ufficialmente le bandiere ai Comuni, alle Comunità e alle Regioni durante la cerimonia Annual Awards ACES Europe.

“Terra della Lana”, riunisce sotto un’unica bandiera 32 comuni (con Biella capofila), erano presenti alla cerimonia con Roberto Carta Fornon, Coordinatore Comitato Terra della Lana: Claudio Corradino, Sindaco di Biella, Omar Giletti, Sindaco di Castelletto Cervo, Mosè Brizi, Sindaco di Cavaglià, Daniela Prandino, Consigliere comunale a Roppolo, Alberto Monticone, Sindaco di Sordevolo, Michele Mosca, Consigliere Regione Piemonte, Giacomo Moscarola, Assessore allo Sport del Comune di Biella, Enrico Casana, Sindaco di Massazza, Edoardo Maiolatesi, Consigliere provinciale, Elena Rocchi, Sindaco di Graglia, Pradeep Ferla, Assessore allo Sport del Comune di Valdilana, Cristina Sitzia, Sindaco di Benna, Cristina Vazzoler, Sindaco di Vigliano Biellese, Carla Moglia , Sindaco di Ronco Biellese (in ordine da sinistra e destra in riferimento alla foto allegata).

“Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda” rappresenta un’occasione irripetibile per dare vita ad una grande iniziativa sportivo-culturale in grado di coinvolgere il territorio valorizzando i temi di accoglienza, inclusione, fratellanza e favorendo la crescita di un movimento sportivo. Attraverso alcune attività che verranno svolte durante il 2023 si intende trasmettere valori positivi alle giovani generazioni, potenziare una rete di impiantistica sportiva che favorisca la riqualificazione delle strutture e il miglioramento degli standard di qualità della vita e non ultimo, il rilancio turistico del territorio.

Il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, presente a Bruxelles ha dichiarato: “Sono fiero di rappresentare la comunità ‘Terra della Lana’ formata da 32 comuni che in soli 507 km quadrati offre la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva, passando dai circa 3.000 metri di altitudine della montagna, alla collina, alla pianura e al lago. Nel nostro claim ci sono anche le parole benessere, turismo e moda perché lo sport da sempre ha forti legami con questi settori. In particolare l’abbigliamento sportivo biellese è stato indossato da grandi atleti che hanno segnato un’epoca. Nel 2023 cercheremo di dare continuità al lavoro svolto dal Piemonte (Regione Europea dello Sport 2022); ringrazio il presidente di Aces Europe Gianfrancesco Lupattelli, la Regione Piemonte qui rappresentata da Michele Mosca e tutti i colleghi sindaci”.

Michele Mosca, consigliere della Regione Piemonte, anch’egli presente a Bruxelles ha commentato: “Si chiude il 2022, anno in cui il Piemonte è stata "Regione europea dello Sport". Idealmente si passa il testimone al territorio biellese, che con "Terra della Lana" nel 2023 sarà Comunità europea dello Sport. Un'occasione importante per promuovere a livello europeo il nostro territorio e le sue bellezze attraverso lo sport accessibile a tutti”.