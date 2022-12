Con il bue grasso della Cascina Antoniotti un Natale da re a tavola

Un regalo di Natale per una cucina prelibata con il bue grasso dell'azienda agricola Antoniotti a San Giuseppe di Casto, frazione di Andorno. Una grande occasione per gli appassionati del palato, che nei due weekend antecedenti al Natale potranno prenotare la loro porzione della famosa razza piemontese allevata all'interno dell'azienda a conduzione famigliare Antoniotti, certificata anche biologica.

Il risultato è una carne tenera, di animali cresciuti in libertà e nei terreni della Valle Cervo, adatta ai bolliti, agli arrosti, ai brasati, grigliate o anche cruda. Ma non solo: tra le proposte dell'azienda ci sono infatti anche i salumi: salami di mucca, di maiale, da cuocere, cotechini, zamponi e affettati, polli e capponi. Tutta l’esperienza del saper fare è stata tramandata dai nonni alla nuova generazione di Andrea e Valentina, con l'obiettivo di portare sulla tavola prodotti genuini del territorio a km zero, ovvero dal pascolo alla tavola, di altissima qualità.

All'interno dello spaccio aziendale annesso all'allevamento non si trova però solo carne: nel caseificio che si trova alla cascina si producono infatti anche i formaggi. Di che cosa parliamo? Ottimi, gustosi e genuini prodotti come formaggi freschi a latte crudo (primo sale, robiola, stracchino, tomini in rotolo, tomini freschi dell’eremita) e stagionati (maccagno, toma, tomette aromatizzate, toma scremata), ma anche yogurt, ricotta, burro prodotti con latte da agricoltura biologica.

L'azienda Antoniotti si trova a San Giuseppe di Casto, frazione di Andorno, in Strada degli Eremiti, 52.

Per prenotare telefonare telefonare allo 015.473668 oppure al 3336499907.

L'azienda è aperta anche nei due week end prima di Natale anche la domenica mattina.