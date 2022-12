A Pray nuovo impianto per una maggiore autonomia energetica

“Risulta operativo un nuovo impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile per le esigenze comunali dalla potenza di 20 kW/h. Il progetto del nuovo impianto è stato finanziato dallo Stato, con un contributo di 50.000 euro erogato per il contenimento delle spese energetiche del Comune”. Lo annuncia, sui canali social il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello. E aggiunge: “Viste le precedenti installazioni il Comune ha in attività impianti per una potenza complessiva di produzione di 50KW/h. Sono allo studio da parte dell' amministrazione, ulteriori progetti per nuovi impianti finalizzati ad una maggiore autonomia energetica del Comune”.