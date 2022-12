Trasferta ad Acqui Terme per la SPB Ilario Ormezzano Sai

Trasferta lunga per i ragazzi di coach Di Lonardo, che sono impegnati ad Acqui Terme, sabato pomeriggio alle 17.45 all’impianto polisportivo Mombarone, in piazza Martiri delle Foibe 4.

Sarà una partita complicata contro una squadra giovane, che sicuramente è migliorata a due mesi dall’avvio del campionato e sta cercando di giocare una buona pallavolo. “Stiamo attraversando un periodo difficile - dice coach Carlos Di Lonardo -. A causa di infortuni e influenze stiamo faticando ad allenarci al cento per cento come squadra in settimana. Sabato sarà una partita tosta, noi cercheremo sicuramente di dare continuità al nostro gioco. Dobbiamo tenere duro queste ultime due giornate, prima della pausa invernale, per concludere bene il girone d’andata.”

Dopo una bella vittoria in casa contro Arona, la SPB Ilario Ormezzano Sai deve ripetersi in trasferta, cercando di portare a casa tre punti fondamentali per la classifica.