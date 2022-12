MMA e Brazilian Jiu Jitsu Spazioforma Biella fa incetta di risultati ai nazionali

Lo scorso 27 novembre a Torino si è svolta la prima tappa del trofeo nazionale MMA Italy di MMA e Brazilian Jiu Jitsu. All'evento Biella è stata protagonista con sia con gli adulti che con i bambini. I più piccoli, nella specialità del Brazilian Jiu Jitsu No Gi, sono tutti andati a podio. Angeletti Amedeo si classifica al primo posto nella 32 kg 10-11 anni, Maggioni Zeno secondo posto nella 12 anni fino a 42 kg, Nucci Leonardo si classifica terzo nella categoria 10-11 anni fino a 32kg, Ielasi Giulia si qualifica seconda nella categoria -32kg 10-11 anni.

Nei minorenni fino a 16 anni, Orizand Luca si classifica al secondo posto nel Brazilian Jiu Jitsu fino a 66kg, Mounir Ahmed si classifica al primo posto nel Brazilian Jiu Jitsu e nelle MMA fino a 16 anni -61kg. Negli adulti Ottima Prestazione di Fornasier Giovanni e Luchian Alexandru che conquistano il secondo e il terzo posto, nelle MMA fino a 66kg, Alex stesso piazzamento anche nel Brazilian Jiu Jitsu No Gi. Umair Muhammad alla sua prima esperienza si qualifica al terzo posto nelle MMA -71kg. Piccioni Enrico nelle MMA -61kg si qualifica al primo posto mentre nel Brazilian Jiu Jitsu no gi ottiene il terzo gradino del podio. Saranno ancora diversi gli appuntamenti a dicempre per il team del coach Basilio Tazio, che vedrà diversi atleti impegnati, tra cui Harold Bravo che a Roma cercherà di guadagnarsi un posto nella nazionale italiana.