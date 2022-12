Il Tennistavolo è protagonista a Biella

Al PalaPajetta la Nazionale maschile di tennistavolo, guidata da Lorenzo Nannoni, non è riuscita nell’impresa di battere la Repubblica Ceca in un match di qualificazione ai campionati europei del 2023. È finita 3-0 per gli ospiti.

Nel primo incontro Matteo Mutti (22 anni, numero 487 del ranking mondiale) è stato sconfitto da Jiri Martinko (23 anni, numero 242) per 3-2 (11-7, 9-11, 11-6, 8-11, 11-8). Tommaso Giovannetti (19 anni, 365) cede a Lubomir Jancarik (35 anni, 89) per 3-1 con parziali 11-6, 10-12, 11-4, 11-5.Nell’ultimo match Daniele Pinto, 23enne novarese, numero 285 non riesce a sovvertire il pronostico e finisce sconfitto da Tomas Polansky (24 anni, 97 dalla classifica) per 3–0 (11-9, 12-10, 11-3). Non è bastato il supporto degli oltre 250 spettatori per riaprire le sorti del match.

Alla fine il consigliere comunale Corrado Neggia e il presidente della FiTeT Renato Di Napoli hanno premiato il miglior disegno realizzato dagli studenti delle scuole primarie di Biella.