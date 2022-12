A Candelo i laboratori dei sentimenti con Tiziana

Proseguono le iniziative culturali della biblioteca civica Livio Pozzo di Candelo. Sabato 10 dicembre, alle 15 e alle 16, avranno luogo i laboratori dei sentimenti con Tiziana, rivolti ai bimbi 6-10 anni su prenotazione.

Tiziana, già maestra alle scuole elementari, ora offre il suo tempo alla biblioteca , creando laboratori per bimbi Le filastrocche, scritte da Tiziana, si riferiscono ai diversi colori che i bambini possono vedere nel mondo che li circonda ed offrono lo spunto per descrivere anche le sensazioni più intime a cui spesso un bimbo non riesce a dare un nome.

Con l’aiuto di Pinuccio, un simpatico scolaro, e Camilla, la talpa che non sa riconoscere i colori, affronteremo un viaggio nei sentimenti della vergogna, della rabbia, dell’allegria, della tenerezza, per citarne alcuni: descrivere i colori a chi non vede sarà la strada per denominare i sentimenti a chi ancora non sa come chiamarli. Per i bambini si tratterà di un momento di riflessione e di confronto con i presenti realizzato attraverso parole, gesti ed espressioni mimiche, ma con spirito giocoso.