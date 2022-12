Biella celebra il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon al Museo del Territorio

Anche Biella celebra il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon e del suo tesoro.

A Torino, al museo Egizio, per il centenario della scoperta della tomba del faraone bambino ha aperto la mostra di arte contemporanea “Attraverso gli occhi di Tutankhamon. Prospettive e alternative sull’Egittologia”. A Venezia ha riaperto Palazzo Zaguri anche in questo caso con una grande mostra “Tutankhamon. Misteri e tesori”. E Biella non vuole essere da meno.

"Il Museo del Territorio Biellese - come si legge nella delibera di giunta che approva l'iniziativa - grazie alla disponibilità del Museo Egizio di Torino e della Soprintendenza competente per territorio, ospita una sezione egizia, arricchita dalla presenza di una mummia di età tolemaica di nome Taaset, valorizzando in tal modo l’attività di studio, ricerca e scavi del grande egittologo biellese Ernesto Schiaparelli. Ed è per questo motivo che intende pertanto partecipare attivamente alla celebrazione del centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon mettendo a disposizione del pubblico questa iniziativa".

L'evento sarà ospitato al Museo del Territorio dal 19 dicembre al 30 aprile 2023. Obiettivo, è valorizzare l’esposizione permanente presso la sala egizia e, nel contempo, accostare alla scienza e ai dati archeologici le nuove tecnologie e la realtà aumentata, arricchendo il tutto con un virtual tour dedicato alla scoperta della tomba del faraone Tutankhamon e del suo scopritore Haward Carter.