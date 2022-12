E' iniziata con una tragedia la mattinata di Nichelino. Un'anziana è stata travolta e uccisa da un grosso camion mentre che stava attraversando la strada, all'incrocio tra via San Francesco d'Assisi e via Juvarra.

Il mezzo pesante si è immediatamente fermato dopo l'accaduto per prestarle aiuto e chiamare i soccorsi ma per la donna non vi è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Gli agenti della Polizia locale stanno ora indagando per capire la dinamica dell'accaduto.