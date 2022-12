Spaventoso incidente in Super, due cinghiali spuntano sulla strada e auto li travolge in pieno

Non ci sarebbero feriti nello spaventoso incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 7 dicembre, in Superstrada, poco prima dell'uscita di Castelletto Cervo, in direzione di Masserano.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, una coppia di cinghiali avrebbe attraversato il tratto che conduce verso Biella finendo nel lato opposto. In quel preciso istante sarebbe sopraggiunta un'auto che gli ha centrato in pieno. L'impatto è stato violento e i due animali sono morti sul colpo. Negli stessi minuti, un altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il personale preposto al recupero della fauna selvatica. Il traffico ha subito rallentamenti lungo la carreggiata.