Rami in Superstrada, un automobilista lancia l'allarme (foto di repertorio)

Percorre la Superstrada in direzione di Biella quando, all'improvviso, non incrocia alcuni rami di diversa grandezza in prossimità dell'uscita di Castelletto Cervo. Preoccupato, chiede l'intervento dei Carabinieri.

È successo ieri, intorno alle 18.10: probabilmente qualche camion deve aver perduto parte del suo carico. In breve tempo, il manto stradale è stato rimesso in sicurezza.