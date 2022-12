Lite tra giovani in stazione vicino ai binari, ad Andorno due uomini vengono alle mani

Serie di interventi dei Carabinieri per liti tra vicini e in strada nella sola giornata di ieri, 6 dicembre. Il primo caso è stato segnalato alla stazione San Paolo di Biella, dove alcuni giovani stavano discutendo animatamente in prossimità dei binari. All'arrivo dei militari, non era più presente nessuno.

Diverse ore più tardi, un residente di Andorno Micca ha allertato le forze dell'ordine per la presenza di due uomini intenti a malmenarsi. Anche qui, nessuna traccia dei coinvolti. Infine, altri due alterchi in serata, dove è stata necessaria l'azione dei Carabinieri per calmare gli animi.