Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga gas. È successo stamattina in prossimità della CRI di Cossato: stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbe verificata una perdita da una caldaia presente in uno stabile adiacente alla Croce Rossa locale.

Sul posto, oltre ai tecnici comunali e alle forze dell'ordine, anche diverse squadre per la messa in sicurezza. Già ieri sera si era avvertito un intenso odore di gas nella zona, come riportato in un precedente articolo.