36enne sul monopattino cade sull'asfalto, 10 giorni di prognosi. A Cossato auto centra i cartelloni della strada

Tre incidenti nel giro di un'ora, con un ferito all'ospedale. È il bilancio della prima serata di ieri, 6 dicembre, sulle strade del Biellese: a Vigliano, un 36enne è rimasto ferito e ha riportato una prognosi di 10 giorni, a seguito di una caduta sull'asfalto. L'uomo si trovava a bordo del suo monopattino. È stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in Pronto Soccorso per le cure del caso.

A Cossato, invece, si sono registrati due sinistri stradali senza conseguenze gravi per i conducenti: in un caso, stando alle ricostruzioni del caso, una 19enne alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe divelto parte della cartellonistica posta a lato della carreggiata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.