“Tremotino” è lo spettacolo di marionette per bambini organizzato per giovedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, da “La Fiaba”, Associazione per la Pedagogia Steineriana”.

Sono in programma due spettacoli per bambini dai 4 anni (alle 15 ed alle 16) presso la sede de “La Fiaba”, a Biella (in via Mazzini 31/A).

E’ necessaria la prenotazione contattando Ornella (3339258939) oppure Roberta (3663710181).