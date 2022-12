Biella, in Duomo si accendono le decorazioni della ghirlanda di Natale

Anche quest’anno Fondazione BIellezza sostiene le decorazioni natalizie a basso consumo del Duomo di Biella, in linea con le direttive del Comune sui temi di sostenibilità e risparmio energetico.

“Ci auguriamo che la luce, in un momento così speciale dell’anno, possa infondere allegria e speranza a tutti quelli che si fermeranno ad osservare – si legge nella nota stampa - La ghirlanda che decorerà il Duomo di Biella per le intere Festività vuole portare a tutti i cittadini l’augurio che Fondazione BIellezza esprime per un sereno Natale e un 2023 pieno di buoni propositi. Un ringraziamento particolare per la disponibilità va a S.E. Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella e a don Paolo Boffa Sandalina, vicario generale e parroco di Santo Stefano”. L'evento è in programma oggi, mercoledì 7 dicembre.