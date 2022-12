A Salussola i Mercatini di Santa Lucia con la mostra di presepi

Una mostra di presepi per le vie del paese, insieme a mercatini di Santa Lucia, tra esposizioni di oggetti artigianali e prodotti tipici. È il programma che andrà in scena a Salussola, nel parco Erina Pagliana, in via Roppolo, nella giornata di domenica 11 dicembre (dalle 10 alle 18).

Oltre al servizio bar presso all'ex circolo, sarà a disposizione polenta con spezzatino da asporto. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, i bambini della scuola primaria potranno visitare i presepi con le lanterne di loro costruzione, accompagnati da Babbo Natale. In caso di maltempo, la manifestazione è sospesa.