Avis Biella, premiati dieci studenti donatori con le borse 2022

Sono state consegnate tutte le dieci borse di studio promosse dell'Avis comunale di Biella ad altrettanti studenti che prima di concludere l'ultimo anno scolastico si sono impegnati socialmente diventando donatori di sangue.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede dell'Avis in via Orfanotrofio e ha visto la partecipazione dei ragazzi accompagnati dai famigliari che hanno presenziato alla premiazione.

Gli studenti donatori premiati sono stati: Foglia Taverna Valerio, Giugni Roberto, Calabrò Elisa, Godino Davide, Di Maio Chiara, Moglia Lorenzo, Mancin Lorenzo, Petti Michele, De Stefani Gaia e Pollon Stefano.

Il presidente della sezione Avis di Biella Lorenzo Tivelli si è congratulato con i ragazzi per il loro impegno nella donazione e per gli eccellenti risultati scolastici, ricordando quanto siano preziosi i giovani per il continuo ricambio dei donatori. Infatti è possibile donare dalla maggiore età fino ai 65 anni e questo implica un continuo turnover di nuovi volontari.

Durante il discorso di premiazione, il Presidente ha esortato i giovani donatori ad essere esempio per i loro amici parlando della donazione e diffondendo il messaggio dell'Avis. I premiati nel ricevere la borsa di studio hanno parlato dell'esperienza scolastica conclusa e dei progetti futuri legati allo studio e al lavoro.Ricordiamo che per donare è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg e godere di ottima salute. La segreteria associativa è a disposizione per tutte le informazioni.