A Lessona molti cittadini protestano: “Via IV Novembre è in uno stato disastroso, ci sentiamo abbandonati” FOTO

“La pazienza è colma. È ora che venga rimessa in sesto via IV Novembre di Lessona, una strada provinciale attraversata ogni giorno da mezzi pesanti. Come si evince dalle foto, è in uno stato disastroso. Ci era stato promesso un intervento ma non si è mai fatto nulla nonostante l'attivismo del Comune. Con l'arrivo della stagione invernale, la situazione non può che peggiorare. Versa in cattive condizioni ed è pericolosa per chi la percorre a bordo di bici, monopattini o motorini. Ci sentiamo un po' abbandonati”.