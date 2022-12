Miagliano, concluso il progetto #Gymnasiumland: ecco i punti principali

Sono terminati a Miagliano nella settimana corrente tutti gli interventi previsti dal progetto #Gymnasiumland, giungendo così alla conclusione del quarto dei sei cantieri previsti (di cui 5 già conclusi) in pianificazione 2022. L'investimento è rivolto al potenziamento e allo sviluppo di quanto realizzato con il progetto “La Valle dell’Acqua” e mira prioritariamente alla promozione del territorio con accessibilità ForAll.

Il progetto amplifica infatti la fruibilità del servizio a target diversi e si connota per la realizzazione di nuovi percorsi e strutture armonizzate con l'ambiente naturale circostante e in grado di rispondere a interessi diversi. Sport, attività motorie, formazione in cammino, storia e cultura sono oggi elementi che vengono concatenati tramite l'itinerario roggia, fil rouge di raccordo e di continuità di questi spazi. In sintesi gli interventi che hanno conseguito il perfezionamento del percorso ad anello itinerario Roggia sono i seguenti: installazione di passarella/ponte in acciaio corten che consente ora il collegamento ai nuovi sentieri; realizzazione tratta sentiero, dedicata ai bambini, "il bosco degli gnomi" e animata da molteplici installazioni fiabesce; realizzazione tratta sentiero "aula verde": tematizzata con leggii riportanti nozioni botaniche e informazioni sulle piante e arbusti presenti; creazione di palestra fitness outdoor e riqualificazione di area verde contigua; installazione nuove staccionate lungo l'esistente percorso Roggia; posa di cartelli stradali direzionali per il raggiungimento delle aree e cartelli informativi lungo tutto l'itinerario con indicazione della posizione, accessibilità lunghezza tratte. Le installazioni e la scelta dei materiali sono stati curati per amalgamarsi con lo scenario paesaggistico presente, mitigando nel contempo l'impatto ambientale (tutti i leggii, bacheche, cartelli informativi sono realizzati in plastica riciclata o legno).

In seno al progetto #Gymnasiumland è stato inoltre inaugurato #Miaglianolandscape, un nuovo itinerario a nove tappe guidato da bacheche informative e di lettura del paesaggio antropizzato. Un nuovo "viaggio" che si affianca al già esistente percorso di profilo storico "Villaggio operaio Poma". #Miaglianolandscape è stato censito nella rete del patrimonio escursionistico della Regione Piemonte. “Un ulteriore tassello, fondamentale per la sostenibilità e promozione del progetto, è stato costituito tramite l'affidamento a un tour operator, con la mission di creare pacchetti tematici, in grado di toccare tutti i punti esistenti relativi all’offerta turistica della Valle Cervo e del nostro territorio – spiega il sindaco Alessandro Mognaz - L'investimento prossimo a 110.000 euro è stato possibile grazie all'ammissione e finanziamento a specifico bando GAL, a cui l' amministrazione ha partecipato. Il cofinanziamento a fondo perduto è stato pari a 90.000 euro”.