Tennis Tavolo, continua la marcia dello Splendor UnipolSai Bocchio/MBline

Con il punteggio tennistico di 6-0, la compagine cossatese Spledor UnipolSai Bocchio/MBline archivia la pratica con il TT Biella e continua la marcia in testa alla classifica del girone di D1 regionale.

Bianchetto,Trevisan, Capodiferro e Pronestì vincono i loro incontri con i bravi giovani del Biella, in cui spicca la prova di Mattia Noureldin che costringe al quinto set Trevisan dopo aver avuto due match point sul due a zero a suo favore.

A questa vittoria non risponde la formazione Cedas Splendor Catto/Baù che cade a Aosta per 5 a 1 in uno scontro diretto per la salvezza. Di Riccardo Pegoraro il punto della bandiera dei Cossatesi.

Nella prossima giornata appuntamento con il derby di Cossato.