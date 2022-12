Tennis Tavolo, 3 vittorie e 3 sconfitte per TT Biella

Weekend di campionato, quello di venerdì 2 e sabato 3 dicembre, per le formazioni del TT Biella con un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte.

Serie B1. Un incontro incredibile, quello disputato sabato in casa, tra la formazione del TT Biella Carrozzeria Campagnolo e l'A4 Verzuolo. Dopo le prime partite tutto lasciava pensare che il match sarebbe finito presto con la facile vittoria degli ospiti. Simone Cagna, opposto ad Andrea Garello, non riesce a incrinare il gioco aggressivo dell’avversario e ne subisce la pressione, perdendo in quattro set (7/11/-10/3). Vincenzo Carmona, opposto a Vladimir Sych, gioca una buona partita, ma non riesce a far male al russo che si impone (8/-2/7/7). Il terzo scontro è tra Eugenio Panzera e Torta. I due danno corso a una partita di elevatissima intensità agonistica; il capitano si trova in svantaggio di due set a uno e, solo con la grande esperienza, riesce a portare a casa un risultato che sembrava essergli sfuggito di mano (10/-10/-8/7/10). Anche contro Sych, Simone Cagna non riesce a scalfire la solidità del numero uno avversario, perdendo quindi per 3 set a 1. A questo punto, però, con il risultato di 1 a 3, emerge ancora una volta il carisma e la solidità del capitano Eugenio Panzera, che, contro Garello, con una serie di “top”, che il giovane avversario non sempre controlla al meglio, porta a casa il match in 4 set. Vincenzo Carmona, contro Torta, ha precedenti di pessimo auspicio. Sabato, invece, il talentuoso atleta di Biella si mostra perfetto nelle aperture di rovescio, suo colpo principe, togliendo sistematicamente il tempo all’avversario e portando quindi, in tre set (5/6/10), l’incontro in parità. Nella partita che vede affrontarsi i due numeri uno, Eugenio Panzera, in un crescendo rossiniano, annichilisce il capitano avversario (4/-5/3/6) e porta per la prima volta in vantaggio la squadra. A Simone Cagna, contro Torta, l’onere di completare l’opera. Il primo set perso, dopo essere stato sempre avanti sino al nove a sei, desta allarmi. Nei tre successivi, infatti, tutto come da copione (-10/7/7/9): il risultato finale è quindi 5 a 3. Ancora una volta il capitano Eugenio Panzera è stato l’artefice principale della vittoria, affrontando ogni gara con serietà, attenzione, grinta, determinazione, tenacia e grande umiltà: sono queste le doti che fanno di Panzera un grande atleta e un modello da seguire per i giovani della società.

Serie B2. Anche nel campionato di B2 la formazione del TT Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin, che naviga in acque tempestose di classifica, ha incontrato un team di Verzuolo, che peraltro capeggia imbattuto la classifica. La differenza si è vista anche nello svolgimento del match che si è chiuso con il punteggio di cinque a zero a sfavore della squadra di Biella. Due punti persi da Francesco Gamba, che porta al quinto set il genovese Bertolini, due da Jaroslaw Klamut e uno da Tommaso Ferraris. Per gli avversari hanno giocato anche Mattia Garello e Simone Garello.

Serie C2. Belle vittorie per le due squadre di C2. Nel girone C, venerdì sera, la squadra del TT. Biella RDM – Arredamenti David esce vittoriosa dal match, giocato tra le mura amiche, contro Moncalieri. Cinque a due il risultato finale di un incontro in cui tutte le partite sono terminate in tre set, tranne quella giocata e persa dal capitano David Dabbicco contro Nocera (-8/7/9/-7/8), autore anche del secondo punto avversario contro Nicolò Manfredi. Completava la formazione Matteo Passaro: Per gli ospiti hanno giocato anche Viglietti e Cresta. In classifica, la squadra del TT. Biella RDM – Arredamenti David occupa attualmente la seconda posizione in comunione con la Sisport; all’ultima giornata di andata ci sarà lo scontro diretto per stabilire a chi toccherà occupare, in solitaria, la prima piazza. Nel girone A, sabato, il team del TT Biella-Legno, ancora imbattuto, espugna il campo del San Salvatore con il punteggio di 5 a 2. Due punti conquistati dal capitano Stefano Erba e da Luca Lanza su Corbia e sul giovane e valido Delucchi, e un punto ottenuto da Tommaso Sorrentino su Corbia. Per i padroni di casa le vittorie sono giunte per mano di Erriquez su Luca Lanza e di Delucchi su Tommaso Sorrentino. Per la squadra il girone di andata finisce in bellezza con il titolo di “Campione d’Inverno”.

Serie D1. La formazione del TT. Biella Tintoria Ferraris ha incrociato le racchette con i primi della classe, la formazione dello Splendor, già Chiavazzese, attuali leader imbattuti del girone. 6 a 0 il risultato finale con il piccolo Mattia Noureldin che, nell’ultima partita, fa tremare i polsi a Trevisan: avanti di due set a zero, la giovane promessa si è vista annullare dal forte avversario due match-point. Oltre a Noureldin, il capitan Gianluca Servo ha schierato le due ragazze Federica Prola e Lodovica Motta. Per i padroni di casa hanno giocato Pronesti, Bianchetto e Capodiferro, poi sostituto da Trevisan.

Serie D2. Sconfitta anche la compagine del TT. Biella Pizzeria Giordano in quel di Verrone. Cinque a uno l’esito finale di un incontro comunque combattuto, con punto della bandiera conquistato da Alaa Noureldin su Graziano. Completavano la formazione Stefano Torrero e Federico Arno, mentre per la squadra ospitante hanno giocato Milani e Ferraris. Serie D3. la formazione del TT. Biella Barbera Auto, ha riposato.

Questa settimana, il PalaPaietta di Biella sarà al centro dell’attività federale di Tennis Tavolo con una settimana di incontri ad alto livello. Oggi, martedì 6 si giocherà l’incontro tra la nazionale italiana e quella della Repubblica Ceca; mercoledì 7 e giovedì 8 si disputerà l’International Transalpine Trophy and Mediterranean Cup, gara internazionale a squadre riservata agli atleti under12, a cui parteciperanno delegazione delle nazioni che si affacciano alle Alpi e delegazioni delle regioni italiane.

Da venerdì 9 a domenica 11 ci saranno le “Giornate Rosa”, serie di tornei riservati al settore femminile; infine, sabato 10 e domenica 11 ci saranno anche due Tornei Nazionali maschili, uno Assoluto ed uno di terza categoria. La speranza è naturalmente quella di vedere i giovani del TT Biella ancora una volta protagonisti.