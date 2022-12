Scacchi, il maestro Marco Ubezio primo degli italiani ai Mondiali Seniores

Il biellese Marco Ubezio, maestro ed istruttore nazionale–tutor della Federazione Scacchistica Italiana, ha partecipato ai 30° Campionati mondiali Seniores. La manifestazione si è disputata a metà novembre nella splendida Assisi. Ben 340 i partecipanti provenienti da tutto il mondo, 150 per la categoria over50 e 190, tra cui il nostro rappresentante, per la fascia over65.

Dopo 11 combattutissimi turni il risultato finale è stato ottimo: 7 vittorie, 4 sconfitte e nessun pareggio per un onorevolissimo 28° posto impreziosito dal fatto che Ubezio partiva solo dalla 62° posizione fra le teste di serie e risultava alla fine il meglio piazzato della nutrita compagine dei partecipanti italiani. «Avevo ottenuto il diritto di partecipazione vincendo gli Italiani nel 2020, ma poi la pandemia ha fatto saltare tutte le manifestazioni e solo quest'anno ho potuto avvalermi del diritto acquisito.» ha commentato il maestro biellese, che ha proseguito: «Per me è stato un grande onore ed una grande soddisfazione ottenere questo risultato battendomi alla pari con i grandi del passato e riuscendo anche a prevalere su giocatori titolati come il Maestro Internazionale israeliano Lederman; all'ultimo turno potevo anche tentare la grande impresa ma il Grande Maestro ceco Jansa si è rivelato avversario per me improbo.»

Alla manifestazione erano presenti giocatori mitici come l'inglese John Nunn, vincitore del titolo mondiale, noto per essere stato il più giovane laureato in matematica nella storia di Oxford, e la campionessa georgiana Nona Gaprindashvili che, ormai ottantaduenne, ha ancora messo in mostra le energie necessarie per aggiudicarsi il titolo femminile. In campo agonistico il maestro Ubezio ha difeso per molti anni i colori delle Società scacchistiche della zona, Vercellese, Valsessera e Valle Mosso; poi dal 2016 è stato ingaggiato dalla Scacchistica Torinese per rafforzare la squadra che milita nel Campionato nazionale di serie A.

In campo didattico negli ultimi due decenni ha svolto un’intensa attività nelle scuole primarie della provincia ed ha preparato molti giovani che hanno disputato i Campionati Italiani Giovanili spesso raggiungendo la zona premi; fiori all’occhiello i campioni nazionali juniores Maria Palma e Lorenzo Della Peruta ed i campioni studenteschi del Liceo Scientifico «A.Avogadro» di Biella.