Podismo, le corse della settimana fino all'11 dicembre

- 8 dicembre, Pettinengo, Il Balcone del Biellese Run, Pettinengo (BI)MONTAGNA/TRAIL; km. 21.00/8.00 (D+ 1056m/400m); FIDAL; il ritrovo è dalle ore 7,00 Campo Sportivo Pettinengo apertura segreteria; ore 9,30 trail Km. 21, 1056 m. D± e ore 9,45 trail Km. 8, 400 m. D±; iscrizioni sul format del sito www.biellasport.net: Medium Trail 21 Km - € 22 preiscritti - € 25 last-minute e Small Trail 8 Km - € 12 preiscritti - € 15 last-minute. Sono ammesse a partecipare uomini e donne in possesso di tessera FIDAL o Enti Promozione Sportiva valida per l’anno in corso. Ad entrambe ammesse Cat Junior e altre. Informazioni percorso Ravella Carlo 349 850 4168.

- 8 dicembre, Candelo (BI) - 7a Corsa degli Elfi - Km. 5,5. Corsa non competitiva aperta a tutti organizzata da Atletica Candelo. Ritrovo ore 9 presso Conad in via Iside Viana, partenza prevista alle 10. A favore della Fondazione Clelio Angelino, quota di iscrizione 5 euro adulti, bambini 3. Info e iscrizioni Melis Gianni di Atletica Candelo.

- 10 dicembre, Cossato, Corri Babbo, con tanti gadget e cioccolata calda all’arrivo. Una passeggiata o una corsa all’inseguimento di Babbo Natale, tutti vestiti come lui. Partenza in piazza della Chiesa dalle ore 15.

- 11 dicembre, Dorzano, 10° edizione Olimpia Trail, MONTAGNA/TRAIL; km. 19.00 (D+ n.d.); FIDAL; organizza VC060 - A.S.D. OLIMPIA RUNNERS con la collaborazione del COMUNE DI DORZANO. Gara Podistica Competitiva su percorso di km 19 e Camminata Ludico Motoria di km 7,5. Ritrovo: ore 8:00 presso il Centro Polivante di Dorzano, sito in via Salione 1 - Dorzano (BI); Iscrizioni: Online a partire da martedì 1 novembre 2022 ed entro il 7 dicembre 2022 tramite la piattaforma Enter S.r.l. servizio E-cronowww.enter-world.it/e-crono possibili iscrizioni sul posto il giorno della gara con maggiorazione di € 5. Quota € 20,00 per la corsa competitiva di 19 km dislivello 400 mt. D+ 90% sterrato 10% asfalto (giubbino antivento ai primi 200 iscritti); € 7,00 per la camminata ludico motoria di km 7,5 dislivello 200 mt. D+ 80% sterrato 20%asfalto (con servizio cronometraggio per i soli pre-iscritti e pacco gara). Partenza: ore 9:30 corsa competitiva di 19 km, ore 9:35 camminata ludico motoria 7,5 km per ragioni di sicurezza NON sono ammesse partenze anticipate. • per la competitiva: possono partecipare tutti i tesserati FIDAL; i tesserati di EPS firmatari di Convenzione e i possessori di RUNCARD dovranno presentare il proprio tesserino e il certificato medico d'idoneità in corso di validità. • La camminata ludico motoria è aperta a tutti.