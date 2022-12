Impresa Marocco, superata la Spagna ai rigori: tifosi in festa anche a Biella

Impresa del Marocco ai Mondiali di Qatar 2022 che, dopo 120' di gioco, ha superato ai calci di rigore la Spagna. Al penalty decisivo di Hakimi la festa di un'intera comunità è giustamente iniziata: per le strade di Chiavazza e di Biella sono numerosi i tifosi in festa per lo storico passaggio ai quarti di finale tra suoni di clacson, bandiere e cori.

Ora, non resta che attendere qualche ora per conoscere la vincente tra Portogallo e Svizzera, prossimi avversari della formazione allenata da CT Regragui.