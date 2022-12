Il 10 dicembre, alle 21, tutti nella Chiesa di San Biagio di via Rosselli 11, a Biella, per ascoltare "sulle Note della Solidarietà" il concerto dei Biella Gospel Choir. A fine serata si festeggerà con AIDO Biella con una fetta di panettone ed un brindisi per augurio per le prossime Feste.