A Gaglianico torna la maratona Telethon, alla 21° edizione

Torna puntuale anche quest’anno la 21° edizione di Telethon evento organizzato da Comune di Gaglianico e Associazione Sportiva AS Gaglianico che coinvolge tutte le associazioni del paese in una gara di solidarietà con un ricco programma di appuntamenti.

La partenza è prevista Giovedì 8 dicembre alle ore 17.00 nella Piazza della Chiesa Parrocchiale con l’Accensione dell’Albero di Natale allestito dall’Associazione Gaglianico Tempo Libero e addobbato con il contributo di disegni e decorazioni preparati dai bambini che hanno partecipato al laboratorio creativo “Santa is Coming to Town” organizzato appositamente da GEO (Associazione Genitori e Oltre). A rendere più dolce l’evento cioccolata calda preparata dall’Associazione Alpini del paese.

Domenica 11 dicembre alle ore 21.00 sarà la volta della Banda Comunale Giacomo Puccini con il Concerto di Natale che si svolgerà com’è consuetudine nella Chiesa Parrocchiale.

Martedì 13 e Giovedì 15 dicembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Comunale di via XX Settembre 10 gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico metteranno in scena la rappresentazione “Teatro in provetta”.

Venerdì 16 dicembre alle ore 21.00 la manifestazione entrerà nel vivo sempre in Auditorium con la presentazione della 21° edizione di Un kilometro per Telethon - 4 km cui seguirà la Consegna dei pettorali ad opera dell’Associazione Sportiva AS Gaglianico 1974. Si proseguirà con la Cerimonia di assegnazione delle Borse di Studio con cui l’Amministrazione di Gaglianico nella persona del suo primo cittadino Sindaco Paolo Maggia premierà con un contributo economico gli alunni più meritevoli che si sono distinti nello studio di Scuola Media Inferiore, Scuola Media Superiore e Laurea. La serata si chiuderà con “Sotto a chi tocca” spettacolo per grandi e bambini con il contributo di GEO.

La kermesse Telethon si concluderà Sabato 17 dicembre dalle ore 12.00 con “Bancarella Casa Telethon” in Piazza della Repubblica con l’intrattenimento musicale di Devivo DJ, Claudio Abada e Anedda Brothers live Music e numerosi espositori tra cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana Comitato di Biella, Corpo Volontari Antincendi Boschivi Piemonte Volontari Vigliano B.se e Moto Club Maurizio Cattai di Gaglianico con le sue moto da esposizione. Il pranzo è garantito con la distribuzione della polenta concia da asporto su prenotazione preparata dal Gruppo Alpini di Gaglianico. Alle 13.30 Apertura Iscrizioni Un kilometro per Telethon e Punto di Ristoro della Pro Loco Gaglianico. Alle 14.00 i bambini potranno visitare il “Villaggio di Babbo Natale” allestito da GEO (Genitori e Oltre) e “Pompieropoli” con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco distaccamento di Cossato. Alle 14.30 Partenza Un Kilometro per Telethon e dalle 15.00 presso il Campo Comunale di Via Marconi “Torneo Calcio Baraonda” organizzato da US Gaglianico Calcio ed “Esposizione Go Kart”.

Gaglianico vi aspetta numerosi!