Bando utenze domestiche, Biella proroga il bando

Con determinazione del Dirigente n. 1184 del 03.11.2022 a Biella è stato approvato il "Bando Utenze Domestiche" per l'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie biellesi che si trovino in situazione di difficoltà economica a seguito dell'aumento delle spese relative ai consumi energetici.

Nel documento era stato previsto quale periodo di raccolta delle istanze dal 7 novembre al 12 dicembre 2022. Dalla sua pubblicazione sono però già arrivate 86 istanze, e sono in aumento le richieste di informazioni e di assistenza nella compilazione e nella presentazione delle stesse.

Per questo motivo, al fine di permettere l'adeguata assistenza ai cittadini, il Comune di Biella ha deciso di prorogare la scadenza per la presentazione delle istanze per un periodo di un ulteriore mese, fissando il termine ultimo nel giorno 13 gennaio 2023 alle ore 12.00.

Non solo: al fine di garantire omogeneità e parità di condizioni nella valutazione delle istanze, Palazzo Oropa ha anche stabilito che anche per le domande che saranno presentate nel periodo dal 01.01.2023 al 13.01.2023 dovrà essere utilizzata la certificazione ISEE 2022.