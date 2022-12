Unione ciechi in lutto nel Vercellese, morto lo storico presidente Luigi Cerruti

Unione Ciechi in lutto: nella serata di lunedì è morto Luigi Cerruti, fondatore del Centro di Riabilitazione Visiva e e indimenticabile presidente della sezione Uici di Vercelli.

A darne notizia è Claudio Costa, attuale guida della sezione cittadina: «E' un giorno triste per tutta l'Associazione alla quale Luigi ha dedicato tutta la sua vita. Genio e visione lungimirante l'hanno portato a traguardi prestigiosi. Amato dai soci, stimato dalle istituzioni locali, punto di riferimento per i giovani dirigenti, Luigi lascia un vuoto incolmabile».

Negli anni '80 era stata sua l'intuizione di creare un centro di riabilitazione visiva che desse un impulso importante alla diagnosi precoce e a far crescere la consapevolezza su patologie, cure e servizi.

Cerruti aveva 78 anni: lascia la moglie Maria Paola, la cognata Carla e le nipoti Manuela, Antonella e Luisa con le rispettive famiglie. Il Rosario si terrà questa sera nella chiesa dell'Oratorio di San Salvatore, in via Parini alle ore 17. Il Funerale si terrà domani alle 10:30 sempre presso la Chiesa di San Salvatore in via Parini.