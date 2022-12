Si presenta a firmare dai Carabinieri a bordo di una bici rubata: nei guai 28enne

Ieri, a Occhieppo Superiore, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di puntuali accertamenti hanno deferito in stato di libertà un uomo di 28 anni, residente in Valle Elvo, censurato per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, attualmente sottoposto ad obbligo di dimora ed obbligo di presentazione alla P.G., poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Predetto, il 1 dicembre scorso, recatosi presso gli uffici del citato Comando Arma per la prevista apposizione della firma di controllo, veniva notato in possesso di un velocipede con pedalata assistita, mai visto prima in uso al prevenuto, che lo lasciava nella via che conduce alla Stazione Carabinieri in posizione defilata, per poi giungere a piedi. Le immediate indagini e verifiche, con i dovuti riscontri (alcune caratteristiche uniche della bicicletta, confermate anche dal colore grigio originale presente sotto la verniciatura fatta con bomboletta spray di colore oro) consentivano di accertare che il velocipede risultava provento di furto, poiché rubato il 16 novembre, a Biella, in via Ivrea, ai danni di un 49enne del luogo.

La bicicletta elettrica, del valore di circa 1.000 euro, previo riconoscimento, veniva restituita al legittimo proprietario e il soggetto deferito in s.l. alla locale Autorità Giudiziaria.