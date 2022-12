Doppio furto nel Biellese, due abitazioni nel mirino dei ladri

Ladri in azione nel Biellese. Nella giornata di ieri, 5 dicembre, un uomo di 49 anni ha scoperto che l'abitazione della defunta madre è stata presa di mira dai malviventi: stando alle prime ricostruzioni, avrebbero forzato la porta finestra e, una volta all'interno, rubato alcuni monili in oro. Le indagini sono affidate ai Carabinieri per dare un volto agli autori del furto.

A Cavaglià, invece, il sistema di allarme ha messo in fuga i soliti ignoti che si sarebbero impadroniti di qualche oggetto di bigiotteria. Ad allertare i militari dell'Arma la proprietaria di 56 anni, che ha ritrovato le stanze messe letteralmente a soqquadro.