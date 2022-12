Allarme a Biella nella notte per un'anziana in difficoltà

Allarme nella notte a Biella per una donna in difficoltà. Stando alle informazioni raccolte, una 85enne è caduta all'interno della sua abitazione per cause da accertare e non è più riuscita a rialzarsi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, assieme al personale sanitario del 118 per l'assistenza del caso.