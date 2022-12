Vigliano Biellese in festa per Santa Lucia

Comunità di Vigliano Biellese in festa per Santa Lucia. Si comincia sabato 10 dicembre, alle 21, con il concerto del Coro La Campagnola. Al termine, distribuzione con i volontari della Pro Loco di vin brulé, bevande calde e dolcetti ai presenti. Domenica, invece, Santa Messa solenne delle 10.30 con l'insediamento del nuovo priore Ernesto Merlo e benedizione dei bambinelli del presepe. Seguirà il pranzo della festa in oratorio (ore 12.15) ed estrazione del cerchio di Santa Lucia (ore 17). Infine, martedì 13, alle 8.30, Santa Messa cantata con le lodi mattutine per tutti i defunti della frazione. Al termine di ogni celebrazione verrà impartita la benedizione degli occhi.