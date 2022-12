E’ già Natale a Castelletto Cervo , dove domenica 11 novembre ci sarà una ricca giornata in piena atmosfera festività.

Al mattino è in programma la “Camminata nel bosco alla ricerca degli elfi”. Ritrovo ed iscrizioni alle 10:15 presso l’area festeggiamenti e sede Alpini in località Garella. La camminata partirà alle 10:30 e durerà circa un’ora e trenta minuti. Alle 12:15 pranzo con polenta e gorgonzola presso gli Alpini. Per informazioni si può contattare Antonia (3470567180).

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, ci sarà “Natale al Monastero”. In programma la visita guidata all’ex priorato cluniacense che partirà alle 14:30, merenda, laboratori per bambini al villaggio degli elfi, stand natalizi e gastronomici, il tutto allietato dalla musica dell'orchestra Ex Novo.

Durante il pomeriggio il Comune di Castelletto Cervo omaggerà i residenti over 75 di un panettone. Per informazioni il contatto è Paolo (3474728295).