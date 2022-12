Alpini in festa a Salussola per gli 85 anni di fondazione

Traguardo storico per gli Alpini di Salussola. Giovedì 8 dicembre le penne nere del paese celebreranno gli 85 anni di fondazione. Il programma della giornata prevede ritrovo in sede, con tesseramento alle 9.15, a cui seguirà alle 10 la cerimonia con alzabandiera e aperitivo. Alle 11 Santa Messa presso la chiesa parrocchiale dell'Assunta e pranzo finale presso la sede in piazza Alpini d'Italia.