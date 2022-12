“Un artista per me”, 37 artisti donano le proprie opere per un’asta benefica, tra loro anche biellesi

Sono 37 gli artisti che metteranno le proprie opere all'asta per raccogliere fondi a sostegno del progetto “àncora- Una zampa per ricominciare”, a cura dell’associazione La Casa del sole Aps, e tra questi ci sono anche i biellesi Ugo Nespolo e Michelangelo Pistoletto.

L’asta benefica "Un artista per me”, organizzata in Consiglio regionale nell’ambito del Palazzo aperto per il Natale, grazie alla collaborazione di Ylenia Serra, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Paola Baldovino, Difensore civico, Paolo Guiso, Garante degli animali, la prestigiosa Casa d’Aste sant’Agostino e dell’associazione la Casa del Sole Aps, intende raccogliere fondi per sostenere l’attività che l’associazione la Casa del sole Ads svolge a supporto dei bimbi più fragili che hanno sviluppato psicopatologie COVID–correlate (ritiro o difficoltà nella socializzazione, disturbi comportamentali e sintomi iniziali di PTSD-Disturbo Post Traumatico da Stress).

L’obiettivo è quello di offrire uno spazio terapeutico garantendo tre/cinque sedute di terapia assistita con il cane ai pazienti segnalati dai medici. I pazienti inviati presentano sintomi di PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress) scatenati o esacerbati dalla pandemia. La Terapia assistita con Animali si colloca all’interno di una presa in carico multidisciplinare e può strutturarsi in sedute di gruppo e/o individuali.

Le sedute sono condotte da un referente di intervento (psicologa clinica) e da un coadiutore dell’animale che si occupa della gestione del cane, idoneo e certificato per gli interventi assistiti con gli animali. A supervisionare tale intervento è un medico di medicina generale esperto in Interventi Assistiti con Animali, responsabile del progetto.

Gli artisti che hanno aderito all'iniziativa, mettendo all’asta a prezzi simbolici e molto inferiori rispetto al vero valore di mercato le loro opere sono: Lorenzo Alessandri, Beppe Attini, Domenico Beninati, Maura Boccato, Giovanni Botta, Silvio Brunetto, Lamberto Camerini, Diana Casmiro, Francesco Casorati, Ivano Chiavarino, Colombotto Rosso Enrico, Riccardo Cordero, Xavier de Maistre, Bruno Fassetta, Manuela Fissore, Antonio Fontanesi, Franco Giletta, Ezio Gribaudo, Maddalena Grosso, Gabriella Malftti, Sergio Manfredi, Delio Meinardi; Gianni Moramarco, Alfredo Negro, Ugo Nespolo, Antonio Nunziante, Monica Pelizzari, Michelangelo Pistoletto, Bruno Richard, Mara Saroglia Andruetto, Francesco Sciacca, Francesca Semeraro, Gianni Sesia della Merla, Luigi Stoisa, Riccardo Testa, Sergio Unia, Carla Gentile.

Per contribuire o partecipare all’asta, occorrerà registrarsi o sul sito della Casa d’aste Sant’Agostino https://www.santagostinoaste.it/un-artista-per-me.asp, a partire dal 6 dicembre, oppure direttamente a Palazzo Lascaris il giorno dell’asta. La registrazione darà la possibilità di fare delle pre-offerte entro il 15 dicembre, sul sito della Sant’Agostino, utili per provare fin da subito ad aggiudicarsi l’opera preferita, di monitorare lo stato delle proprie offerte e di fare offerte durante l'esposizione d'asta in presenza o telefonicamente.

Le opere d’arte donate rimarranno esposte dal 5 al 16 dicembre nelle sale di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, ma potranno essere visionabili anche sul catalogo online, dal 6 dicembre sul sito internet della Casa d’ Aste.

Sarà possibile pagare l’opera acquistata tramite Pos, contanti o bonifico istantaneo (secondo i limiti di legge) intestato a la Casa del Sole- APS, Intesa San Paolo IBAN IT23B030 6909606100000157236 CAUSALE: Donazione a favore dell’associazione di promozione sociale ”La Casa del Sole-APS”, “Progetto àncora”.